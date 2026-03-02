Paro docente y de estatales: inicio de clases con actividad dispar en la Provincia
La medida impacta en escuelas públicas, mientras que varios establecimientos privados sí iniciaron las actividades.
El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires comenzó este lunes con clases parciales debido a un paro de 24 horas convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), al que se sumaron estatales y judiciales.
Los gremios reclaman mejoras salariales y la convocatoria a paritarias. Entre los planteos figuran la restitución del Fondo de Incentivo Docente, eliminado por el gobierno nacional de Javier Milei, y un aumento acorde a la inflación en el ámbito provincial.
Ante el conflicto, la administración de Axel Kicillof convocó a una nueva reunión paritaria para este miércoles, con el objetivo de destrabar la negociación tras el rechazo gremial a la oferta del 3% para febrero.
Además de los docentes, se plegaron a la protesta trabajadores estatales nucleados en ATE y judiciales de la AJB, lo que amplifica el impacto en la administración pública bonaerense. Se trata del primer paro conjunto que enfrenta el gobernador en el arranque de un año legislativo clave.
