La manifestación frente a la Municipalidad dejó en evidencia algo más profundo que el episodio puntual de violencia ocurrido en la Escuela Primaria N.º 21 del barrio Jorge Newbery: una crisis estructural en el sistema educativo, marcada por el desgaste emocional, el abandono institucional y el aumento de situaciones de violencia en el aula.

“Queremos ir a trabajar sin miedo. Una compañera terminó internada por un hecho violento. No es justo, ni para nosotras ni para los chicos, que vienen a la escuela buscando contención”, expresó una de las docentes durante la movilización convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en el marco del paro distrital de este miércoles. “Somos nosotras solas en el aula. Salud, niñez, justicia… no están. Solo educación” sentenció.

El reclamo también apuntó al vacío institucional ante situaciones críticas. “En un solo fin de semana, tuvimos cinco conflictos en la escuela. Recibimos sugerencias, pero en el día a día estamos solas. Y eso desgasta, duele y nos pone en riesgo”, agregó con tono firme. A su lado, otras docentes sostenían carteles pidiendo respeto, paz y apoyo estatal.

Otra de las manifestantes, auxiliar escolar, cuestionó el desinterés que perciben por parte de las autoridades: “Los chicos no respetan a nadie. Ni a docentes, ni auxiliares. Y cuando llamás a los padres, terminan agrediendo a la directora. Esto ya es insostenible”. Su mensaje fue claro: “La violencia no se combate con más violencia. Tiene que haber una respuesta institucional urgente”.

Más allá de las medidas gremiales, el sentimiento que se repitió entre las trabajadoras fue el mismo: preocupación por el vínculo pedagógico y emocional con los alumnos. “Estos pibes nos quieren, quieren a sus familias y también a nosotras. ¿Cómo vuelven a la escuela después de ver a su mamá romper una ventana o gritarle a una maestra? ¿Qué les queda en la cabeza?”, se preguntó otra educadora, al borde de las lágrimas.

El paro y la movilización no tuvieron como único objetivo la denuncia, sino también un llamado a la reflexión colectiva. “La escuela intenta mostrar otro contexto, dar otra oportunidad. No estamos pidiendo privilegios, pedimos que se valore nuestro rol y que nos den herramientas para trabajar en paz”, concluyeron.