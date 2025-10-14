Los docentes de escuelas estatales de todo el país lanzaron una jornada de lucha con paro total de actividades en reclamo de las paritarias y condiciones dignas de trabajo. Asimismo, pidieron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En este marco, Bárbara Ochoa, secretaria adjunta de SUTEBA Mar del Plata, señaló en diálogo con El Marplatense que “en breve se va a empezar a discutir el presupuesto que tiene pensado el Gobierno Nacional para el año que viene, en el cual hay una gran reducción en términos educativos, y sabemos lo que eso significa para todos los trabajadores y los niños que habitan en las escuelas”.

Además, destacó respecto al FONID que "hoy en día estaríamos hablando de que por cargo nos faltan alrededor de 150 mil pesos. Podemos decir que el Gobierno Nacional nos ha robado de nuestros bolsillos alrededor de 5 millones de pesos”.

Por otro lado, respecto al acatamiento en Mar del Plata, enunció que “estamos hablando de un porcentaje de 90% de adhesión. Tiene que ver con el ajuste que venimos sintiendo los trabajadores, no solamente pasa en nuestra ciudad y provincia, sino en todo el país”.

Además, remarcó que esta línea de acción es en reclamo de “ no solo es por el FONID, sino también por el Fondo Compensador que es la base en la cual se calcula un piso de salario - que ningún trabajador debería cobrar menos que eso- y toda esta ley de educación que el Gobierno dejó de cumplir”.

