Este jueves el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) inició un paro total de actividades por 48 horas en rechazo a una posible modificación que, según denunciaron, dejaría al sector fuera del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo.

Oscar Bravo, referente del gremio, explicó en diálogo con El Marplatense que la medida fue consensuada en el marco de la FECIMAF, la federación que nuclea a los sindicatos marítimos.

“Vimos que nos estarían dejando fuera de lo que es la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual quedaríamos prácticamente, por decirlo de alguna manera, acéfalos”, sostuvo.

Ante ese escenario, los gremios que integran la federación —y otros que no forman parte formalmente— resolvieron avanzar con un cese total de actividades por 48 horas. “Se han juntado todos los gremios marítimos y han decidido tomar esta medida”, indicó Bravo.

Por el momento, la protesta implica paralización total de tareas en el sector, mientras esperan una respuesta a sus reclamos.

