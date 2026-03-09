Suteba y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a un paro este lunes, lo que afectará el normal funcionamiento de las escuelas bonaerenses. La huelga se enmarca en la adhesión a la convocatoria del Paro Internacional Feminista vinculada al Día Internacional de la Mujer, celebrado el domingo.

La medida se produce días después de que docentes y estatales bonaerenses aceptaran un aumento del 7,5% para los próximos dos meses, por lo que el reclamo salarial quedó desvinculado de este paro. Suteba adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que convocó a sus organizaciones de base a participar según la modalidad que cada sindicato defina.

El impacto será mayor por la adhesión de los auxiliares de la educación nucleados en ATE, responsables de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos.

En paralelo, el personal docente y no docente de universidades públicas anunció un paro del 16 al 22 de marzo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que prorrogará el inicio del semestre.

Fuente: Dib

