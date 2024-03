Tal como se anunció, el Sindicato de Sanidad lleva adelante este jueves, una medida de fuerza nacional con un paro por 24 horas. La decisión fue tomada tras no haber conseguido una revisión de las paritarias 2023 y en rechazo de la “intransigencia de las cámaras empresariales”. .

Esta medida alcanzó al personal administrativo, camilleros, enfermería, mucamas, quirófano, reduciendo así la atención a guardias mínimas, solo en casos de urgencia.

En ese sentido, Analía Moreda, secretaria general de Sindicato de Sanidad en Mar del Plata dialogó con El Marplatense y dijo:

"Estamos trabajando desde anoche a las 00, recorriendo todos los establecimientos y pudimos ver que hubo un gran acatamiento de todos los trabajadores en cada uno de lo sectores de sanidad. Obviamente que se garantizan las guardias mínimas, solo para las urgencias".

"La gente dice basta y acompaña. Llegar a esto es muy vergonzoso y lamentable, porque es una situación en la que se desea tener el aumento que corresponde. La unión hace a la fuerza y que los compañeros estén en la calle es muy destacable", siguió.

"Por el momento, las cámaras están tan intransigentes que ni siquiera tenemos un porcentaje certero de las revisiones. Lamentablemente, en muchas de las audiencias que se hicieron no se presentó el Secretario de Trabajo, quien sería el mediador en este tipo de cuestiones y quien supuestamente tira para el lado de los trabajadores", cuestionó la referente.

"Es muy complicada la situación. Estamos hablando de revisiones, no de paritarias asi que si hoy no dan un porcentaje para cerrar el 2023, no me quiero imaginar cómo serán las paritarias de este año", indicó.

Y a modo de conclusión, Moreda aclaró: "Todo aumenta menos los sueldos. Las últimas revisiones que tuvimos fueron en noviembre y diciembre. El sueldo básico de una enfermera es de $400.000 y de bolsillo le quedan $350.000. Si se hace un análisis comparando con lo que aumentó el transporte, los alimentos, la cuenta no da por ningún lado y es muy preocupante".