Este miércoles 11 de febrero, los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevarán a cabo una medida de fuerza entre las 15:00 y las 18:00 en los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque) y Ministro Pistarini (Ezeiza), en repudio al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado.

La protesta, que forma parte de una jornada de movilizaciones más amplia contra los cambios en la legislación laboral impulsados por el gobierno nacional, afectará la salida y llegada de vuelos tanto nacionales como internacionales durante el horario del paro, generando demoras adicionales por el llamado “efecto dominó” en las operaciones posteriores.

Durante las tres horas de cese de actividades, no habrá operaciones de pilotos, lo que conlleva a la suspensión o reprogramación de varios vuelos en los dos principales centros aéreos del área metropolitana. Las aerolíneas recomendaron a sus pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales para evitar contratiempos.

La medida de fuerza se enmarca en una jornada de protestas de distintos sectores gremiales, que incluye marchas y actos frente al Congreso de la Nación, en rechazo al proyecto de reforma laboral que, según los sindicatos, podría debilitar derechos laborales.

La acción de APLA se suma a otras medidas anunciadas por gremios del transporte y centrales obreras que convocaron a movilizaciones masivas y paros parciales o totales en todo el país. Las protestas buscan frenar el avance del proyecto que, tras modificaciones, continúa su tratamiento en sesiones extraordinarias del Senado.

