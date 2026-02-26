Desde este jueves 26 y hasta el lunes 2 de marzo, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), puso en marcha un plan de lucha que consiste en el cese de actividades de tres horas por jornada en distintos turnos, destinado a reclamar mejoras en condiciones laborales y salariales.

El paro provocó que las principales compañías aéreas tuvieran que ajustar sus operaciones. En el caso de Aerolíneas Argentinas debió cancelar algunos servicios y modificar horarios de decenas de vuelos, afectando tanto partidas como llegadas programadas en aeropuertos de todo el país. Las reprogramaciones de Aerolíneas Argentinas alcanzaron a 87 vuelos nacionales e internacionales, con impacto directo en cerca de 9.000 pasajeros.

Otras aerolíneas, como JetSmart, advirtieron a sus clientes sobre posibles cambios en sus servicios debido a la medida gremial.

Durante las horas en que los controladores aéreos no emitieron ni recibieron planes de vuelo, los despegues quedaron suspendidos temporalmente, lo que generó un efecto dominó de retrasos y ajustes en la programación que podría extenderse más allá de las franjas de paro efectivas.

La interrupción parcial del servicio no solo produce cancelaciones puntuales, sino que también obliga a las aerolíneas a anticipar o postergar operaciones para evitar coincidir con los bloques de paro, una táctica que puede ocasionar demoras en cadena y complicaciones logísticas para los pasajeros.

Desde ATEPSA, el reclamo apunta a la actualización salarial y al cumplimiento de acuerdos laborales que, según el gremio, están demorados en su implementación.

Frente a esta situación, las compañías aéreas recomiendan a los pasajeros que verifiquen el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto; consulten las notificaciones enviadas por correo o SMS con posibles cambios de horario o cancelaciones; utilicen los canales digitales de autogestión para consultar alternativas en caso de afectaciones (como reprogramación o reembolso).