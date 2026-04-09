La medida comenzó a regir desde la medianoche y afecta a aquellas empresas que no hayan completado el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo. Como consecuencia, se registra una menor circulación de colectivos y largas filas en las paradas, en un contexto ya complicado por la reducción previa de frecuencias.

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Según informó el gremio en un comunicado, la decisión responde al incumplimiento salarial en parte del sector empresario. “Se resuelve la retención de tareas (…) en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes”, señalaron, al justificar la medida como una acción en defensa de los trabajadores.

El conflicto se produce en paralelo a la reducción de hasta un 30% en la frecuencia de los servicios, una decisión adoptada por las empresas ante el aumento de los costos operativos, especialmente el del combustible, y el retraso en la actualización de subsidios.

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Desde el Gobierno nacional indicaron que ya se habían girado fondos para el sector, aunque desde la UTA advirtieron que esos recursos no llegaron a todas las compañías, lo que mantiene el conflicto abierto.

La medida afecta a un amplio número de líneas y empresas, mientras que algunas compañías comenzaron a normalizar parcialmente el servicio tras la acreditación de subsidios en las últimas horas.

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En este contexto, autoridades nacionales y representantes del sector empresarial mantienen reuniones para intentar destrabar la situación, en un escenario que combina reclamos salariales, aumento de costos y tensiones en el esquema de financiamiento del sistema.