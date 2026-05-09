La Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia entre las partes del conflicto del transporte para hoy a las 15:00, en su sede local, mientras rige una retención de tareas por tiempo indeterminado iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que paraliza el servicio desde las 18:00 de ayer.

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La medida de fuerza comenzó luego de que los trabajadores no percibieran sus haberes en tiempo y forma. Desde la conducción sindical explicaron en un comunicado: “El día de la fecha los haberes correspondientes aún no han sido depositados”, y advirtieron que la retención se mantendrá hasta que se regularice el pago. Además, remarcaron que “no va a permitir que se juegue con los sueldos de los trabajadores”.

La paralización se produce en un contexto complejo, con un alerta meteorológico vigente en la región, lo que incrementa la preocupación de los usuarios que dependen del servicio para sus traslados diarios.

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Por su parte, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros atribuyó la situación a una crisis estructural del sistema. Según indicaron, la ecuación económico-financiera se encuentra “quebrada” y pone en riesgo la continuidad de las fuentes laborales.

Los empresarios recordaron que el 6 de abril presentaron un pedido de actualización tarifaria ante el Municipio, aún sin respuesta, en el que plantean una brecha superior al 65% entre la tarifa vigente y la necesaria para sostener el servicio.

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Asimismo, señalaron que el problema se agrava por el atraso del Estado nacional en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales, que compensan descuentos a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, y que representan el 55% del valor del boleto. La deuda, indicaron, se arrastra desde el 1 de febrero y equivale a tres meses de salarios.

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En este escenario, calificaron la situación como una “crisis terminal” y solicitaron la intervención urgente de las autoridades locales, provinciales y nacionales para garantizar los recursos necesarios.