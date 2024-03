Transcurriendo el primer día de paro anunciado por la UTA, miles de usuarios marplatenses se vieron complicados para desarrollar su cotideanidad con normalidad. Sobre esto, El Marplatense recorrió las calles y dialogó con locales para indagar cómo afecta la medida de fuerza de 48 horas.

Rosa, habitual usuaria de colectivo y jubilada, indicó: “Es un desastre, piden aumento y estamos muy mal la verdad. Para tomar un micro necesitas 45 minutos o una hora de espera y quieren subirse los sueldos encima”.

“Si encima incrementan el valor del boleto, vamos a estar muy mal. Soy jubilada y la verdad que no me alcanza para nada. Hoy me tuve que tomar a un taxi que también es carísimo y con mi pensión no puedo sostener esos gastos”, sentenció.

Por su parte, Nicolás se encontraba esperando el colectivo y se llevó la sorpresa. "No me acordaba la verdad. Dos días de paro de transporte es mucho. Ya estamos un poco acostumbrados porque pasa seguido esto, pero impacta cada vez peor porque todo aumenta. La gente que tiene horario para laburar o, en mi caso, ir a la facultad, son quienes terminan siendo afectados.

“El nuevo valor que piden para los boletos de colectivo es un montón. Hay mucha diferencia de precios entre provincias, con capital y con el interior, no es igualitario. El reclamo por parte de los choferes, pero también creo que se puede hacer desde otra manera porque afecta a todos esto”, concluyó el estudiante.