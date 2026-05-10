La medida comenzó a regir a las 18:00 del viernes y generó demoras, largas esperas y dificultades para trasladarse en distintos puntos de la ciudad.

Ads

Pasajeros debieron buscar alternativas de movilidad o refugiarse en comercios y paradas mientras aguardaban alguna solución.

Entre los principales reclamos se encuentra el horario elegido para realizar la interrupción del servicio, debido a las condiciones climáticas que regían en la ciudad al momento de adoptar la medida y al alto flujo de pasajeros que circula en ese horario.

Ads

El conflicto se da en el marco de reclamos vinculados a pagos salariales y a la situación económica del sistema de transporte público.

La situación volvió a poner en agenda el funcionamiento del transporte público en la ciudad y el impacto que generan este tipo de medidas sobre los pasajeros, especialmente durante jornadas climáticas adversas.

Ads

En este marco, también se reavivó el debate sobre el valor del boleto (en Mar del Plata la tarifa es elevada) y la calidad del servicio.

Una vez más, en medio de los reclamos entre empresarios, trabajadores y autoridades, quienes terminan padeciendo las consecuencias son los pasajeros. Miles de marplatenses quedaron atrapados sin respuestas ni alternativas en una jornada marcada por el mal clima, exponiendo nuevamente la fragilidad del sistema de transporte y el impacto directo que estas medidas tienen sobre la vida cotidiana de los usuarios.