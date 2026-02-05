La medida incluye el cierre total de las salas, la suspensión del pago de tickets y una movilización en la ciudad de Mar del Plata. Desde la Asociación se adjudicaron la conducción de la protesta y la “lucha” por la recomposición salarial, aunque el paro generó fuertes cuestionamientos desde otros sectores gremiales del sector del juego.

Uno de los pronunciamientos más críticos fue el del Sindicato de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH), que advirtió que el reclamo está mal direccionado y que termina perjudicando a los propios trabajadores.

Según señalaron desde el sindicato, la Provincia de Buenos Aires está económicamente quebrada, sin fondos suficientes para afrontar nuevas erogaciones salariales. En ese marco, señalaron como contradictorio reclamar incrementos salariales únicamente al Estado provincial, cuando actualmente la mayor parte de los ingresos provenientes del juego se encuentra en manos privadas.

En diálogo con este medio, el Secretario de Actas de SITACLAH, Hernán Nofal, fue contundente: “Cerrar el casino es funcional al juego online: hay que pararle las máquinas al privado, no los paños a la Provincia en detrimento de los empleados”, sostuvo.

Nofal describió un escenario de crisis profunda y prolongada en el sector. “Estamos en estado terminal. Esta crisis no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo y fue provocada adrede”, afirmó. Según explicó, la expansión de las máquinas tragamonedas desplazó al juego tradicional de mesas, afectando directamente la Caja de Empleados y el ingreso histórico de los trabajadores.

“Pasamos de un casino con 120 mesas de ruleta a uno con 40, rodeado de máquinas. Están buscando matar el juego artesanal y lo han logrado. Con eso también se pierde uno de los atractivos históricos de Mar del Plata”, remarcó.

Desde SITACLAH sostienen que el eje del reclamo debería correrse del Estado hacia el sector privado. “La Provincia está fundida. No le pueden aumentar a médicos ni docentes, menos nos van a pagar a nosotros”, señaló Nofal.

En ese sentido, apuntó directamente contra las empresas privadas del juego: “Los empresarios del juego son los dueños de las máquinas físicas y, al mismo tiempo, de las plataformas de juego online que operan en la provincia. Se llevan la recaudación y a los trabajadores nos dan migajas, que además se pagan con plata de todos los bonaerenses”.

El sindicato también cuestionó la incoherencia de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, al recordar que en conflictos anteriores no acompañó medidas de fuerza similares impulsadas desde SITACLAH, argumentando que perjudicaban la recaudación de la caja de empleados, un criterio que, hoy, parece haber quedado en el olvido.

Respecto a las medidas de fuerza, Nofal marcó una diferencia clara con otros gremios: “Cerrar el casino es un error. Si cerramos la sala física, le regalamos el cliente a la aplicación del celular. Eso es funcional al vaciamiento”, advirtió.

Desde el Sindicato proponen mantener abiertas las mesas y paños (que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires) y apuntar directamente contra las tragamonedas. “Hay que apagar las máquinas por tiempo indefinido para que los privados sientan la pérdida y entiendan que tienen que compartir la ganancia”, planteó.

El impacto en el bolsillo del trabajador es, según el dirigente, devastador. “El empleado de casino vivía históricamente de la propina. Eso se terminó”, aseguró. Como ejemplo, detalló que en febrero de 1992 la propina equivalía a 2.475 dólares, mientras que en enero de 2026 no supera los 450 mil pesos, aun con más de 3.000 máquinas en funcionamiento.

“El sueldo no alcanza ni para la canasta básica. Estamos por debajo de la línea de pobreza. Hoy todos los compañeros tienen un segundo trabajo o emprendimiento para poder sobrevivir”, agregó.

Otro de los ejes del reclamo de SITACLAH es la falta de participación de los trabajadores en las ganancias del juego online. “Entraron plataformas de juego online, auspiciadas por la Provincia, pero los trabajadores quedamos afuera”, denunció.

Además, alertó sobre el impacto social del juego online: “Hay una hipocresía enorme con la Ley de Ludopatía. Nos restringen a nosotros, pero le ponen un casino en el teléfono a cada persona. Hay chicos apostando en los colegios, es una locura”.

Finalmente, el dirigente advirtió que la falta de recursos también deteriora el servicio al turista. “No hay seguridad, no hay medios de pago virtuales, no podemos ofrecer ni un café. Todo eso expulsa al público del casino y lo empuja al juego online”, explicó.

Para el sindicato, la salida requiere una mesa de diálogo urgente. “Tenemos que sentarnos los trabajadores, el gobernador y las empresas concesionarias del juego online. Si no, esta situación se va a seguir agravando”, concluyó.