Paris Jackson volvió a expresar su desacuerdo con la administración del patrimonio de su padre, Michael Jackson. En un reciente documento presentado ante un tribunal de Los Ángeles, la cantante y actriz objetó el pago de más de 115.000 dólares en honorarios legales solicitados por los ejecutores del legado del artista.

Según la presentación, el equipo legal de la heredera considera que ese gasto surge de una estrategia judicial que no aportó avances concretos al caso. Los abogados sostienen que la moción presentada por los administradores del patrimonio no modificó el curso del litigio y solo contribuyó a encarecer el proceso.

La disputa se relaciona con una solicitud de honorarios vinculada a una moción anti-SLAPP presentada en noviembre de 2025. Este recurso suele utilizarse en el sistema judicial estadounidense para frenar demandas consideradas un intento de limitar la libertad de expresión o la participación pública.

En su respuesta ante la corte, la defensa de Jackson señaló que la medida no tuvo impacto real en el desarrollo del conflicto legal y que, por el contrario, generó demoras innecesarias. Además, cuestionó que se hayan contratado abogados que previamente ya habían recibido pagos significativos por trabajos vinculados al patrimonio.

El enfrentamiento judicial forma parte de un conflicto más amplio entre la heredera y los ejecutores del patrimonio, John Branca y John McClain, respecto a la administración de los bienes del cantante fallecido en 2009. Documentos judiciales citados en el proceso indican que Paris Jackson habría recibido cerca de 65 millones de dólares provenientes del patrimonio desde la muerte del artista.

El caso continúa en la Justicia y mantiene abiertas las tensiones en torno a la gestión del legado del llamado “Rey del Pop”.