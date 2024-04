En base al mensaje del presidente Javier Milei en cadena nacional, el economista Iván Carrino habló en “Los datos del día” (FM 103.7) para despejar dudas y aclarar el panorama económico. Para él, la estrategia gradualista de Mauricio Macri y Alberto Fernández fracasaron, mientras que el shock del Gobierno actual muestra “indicadores que sugieren que puede salir bien”.

En este sentido, el economista consideró que lo principal es entender porqué el Presidente tomó la decisión de referirse a un dato “tan técnico y de la administración financiera del Gobierno” en cadena nacional para transmitirlo a toda la población. Entonces, sostuvo que se debe a que “el corazón de dos de los problemas argentinos, que son la inflación y la crisis de deuda, tienen su explicación en el déficit fiscal”.

Sobre esa misma línea, amplió que el Gobierno “está comprometido en resolver el déficit fiscal y eso se mostró ayer”, lo que luego pudo ser sostenido en los datos publicados. "En el primer trimestre del año consiguieron un superavit primario de 0,6% del PBI y un superavit financiero de 0,2% del PBI. Eso es atacar las causas principales y fundamentales de la inflación y la deuda”, subrayó Carrino.

Pero aunque lleva una cuota de verdad, el profesor universitario indicó que no puede asegurar si el déficit fiscal es el origen de todos los males de Argentina, “ya que también hay inseguridad y gente que deja la escuela”. No obstante, aclaró que “si preguntás cuáles son los problemas más fundamentales a nivel económico, te van a responder la inflación y la deuda”.

De este modo, contempló: “Argentina no hubiese tenido una crisis que llevó el dólar de 20 a 40 pesos y de 40 a 60 durante 2018 y 2019 si no hubiésemos tenido una situación de endeudamiento tan insostenible como en esos años. Si hay déficit financiero, el Gobierno se endeuda. Sin embargo, en ese marco crean un título de deuda que se lo da el Banco Central, que emite pesos por un valor de 20 y se los da. Al principio no pasa nada, pero luego hay muchos pesos y compras en la economía, y esa no es una señal para aumentar la producción, sino que crean pesos que generan demanda y no más productos”.

Para el consultor de empresas "es posible discutir el proceso, pero es como decir que la noche no es oscura”. A su entender, ”en la memoria breve tenemos dos planes gradualistas que no funcionaron -Fernández y Macri-, por lo que ahora prueban con el shock".

"Habrá que ver si vamos por el buen camino o no, pero por lo menos la brecha cambiaria es chica, el dólar paralelo está estable y se redujo el riesgo país; indicadores que sugieren que puede salir bien, al menos al mediano plazo”, concluyó Carrino, con cierta fe del camino que toma Javier Milei y su Gabinete.