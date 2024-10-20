El titular de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Blas Taladrid, se mostró en contra de la modificación de la ordenanza que regula la instalación y habilitación de los establecimientos dedicados al rubro alimenticio, y que avanzó en la Comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo del Concejo. “Va a generar una concentración de la oferta en el supermercadismo”, aseguró.

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El Ejecutivo pretende derogar los artículos 3 y 4, y modificar los artículos 8 y 9 de la Ordenanza Municipal N°18.788. Entre otros puntos, se prevé la flexibilización para la radicación de supermercados en la ciudad a partir de, por ejemplo, modificar la normativa que limita a tres la cantidad de grandes superficies comerciales que una misma cadena de distribución puede tener.

Sin embargo para Taladrid “hay una ordenanza que no tenía distinciones entre locales o no locales. Rige para todos, da certeza sobre las instalaciones y la inversión. Señala dónde te podés poner, que no va a haber otro con un poder adquisitivo diferente, como pasó con la instalación de algunas cadenas o cooperativas que se instalaron aquí tergiversando algunas normas”.

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Para el representante de la UCIP lo que se viene a promover “es que se atomice la oferta” y recordó que a partir de la actual ley provincial “las cadenas que estaban instaladas no han crecido y sí han crecido las pequeñes cadenas o comercios”. Ante esto, dijo que esta norma “al revés de cómo se entiende, viene a contribuir con una ordenanza más perfecta, ya que como sostuvimos priorizamos siempre el desarrollo de las cadenas locales”.

En cuanto al debate que se dio en el Concejo, Taladrid reveló a El Marplatense que “vimos varias cuestiones que se malinterpretan por parte de los legisladores y de los informes que presentó el Ejecutivo, como la restricción de la facultad del Municipio de regular las habilitaciones porque hay una ley provincial. El Municipio es que el que da la habilitación final o el que la niega, y no por eso no hay normas provinciales”.

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El referente del comercio de la ciudad recordó que “hay zonas como Constitución o Tejedor, donde se respeta esa ordenanza, y han crecido” y aseguró que lo que se debate en el Concejo “va en contra de una ley provincial que estipula que los municipios no pueden modificar reglamentaciones de este tipo. Hay todo un marco normativo que estipula que algunas cuestiones son de orden público y no por eso restringe libertades”.

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Según manifestó Taladrid, de la forma en que se plantea y con “la liberalidad” en que se lo hace, esta modificación “pone en riesgo al consumidor final. Los que van a hacer la inversión más grande son los que tengan mayor espalda financiera y se va a generar una concentración de la oferta en el supermercadismo de la ciudad y en el rubro alimenticio en general, como pasa en otros distritos donde no está legislado”.

En el caso de que la normativa se apruebe, el titular de UCIP planteó que tendrá sus complicaciones para ser ejecutada: “Esta es una norma que de alguna manera va en contra de una ley provincial, así que ya de por sí no se debería votar y sería anulada de pleno derecho. Cualquier persona que esté afectada en su derecho puede plantear esta nulidad de la ordenanza que salga porque puede ir en contra de sus propios derechos”.

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De todos modos, Taladrid reconoció que “falta de proyección de la ciudad” y en ese sentido indicó que “estos temas deberían discutirse en contextos mucho más amplios, de cuál es la ciudad que queremos para vivir nosotros y nuestros hijos”.