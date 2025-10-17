En la última jornada del 61° Coloquio de IDEA que se realiza en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó que la ciudadanía “entendió que no se puede vivir con este sistema impositivo” y reveló que en breve los gobernadores se podrán reunir para “plasmar ese consenso que se da en la sociedad”.

En su discurso, el mandatario entrerriano manifestó que ahora “la gente entiende que finalmente no se puede vivir con déficit fiscal, que claramente para que haya empleo se deben que modernizar las normas laborales, que para que haya un sistema previsional sustentable en el largo plazo algo hay que hacer y que no se puede vivir con este sistema impositivo”.

Sobre la misma línea, remarcó que “es un tema que la ciudadanía finalmente entendió y la política se está adaptando a ese cambio”, al mismo tiempo que aseguró que se trata de “la primera vez” que es “optimista” respecto a “la posibilidad de hacer y plasmar esas reformas que van a mejorar la competitividad, porque está instalado y el triunfo de Milei tiene que ver con ese cambio de paradigma en la gente”.

“Ahora nos falta a nosotros organizarnos como dirigentes políticos y funcionarios con responsabilidad para plasmar con hechos, normas, leyes y en decretos esas reformas que ya están instaladas y fueron aceptadas por la gran mayoría de los argentinos”, expresó Frigerio.

En último instancia, el economista reconoció que se encuentran “a muy poco tiempo de sentarse en una mesa con otros gobernadores y dirigentes que tienen responsabilidad territorial para empezar a plasmar en los hechos ese consenso que se da en la sociedad, e insisto, por primera vez desde que tengo uso de razón”.

