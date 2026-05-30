Mar del Plata tendrá un fin de semana con condiciones meteorológicas estables, temperaturas templadas para la época y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

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Para hoy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Durante toda la jornada el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos predominantes del noroeste por la mañana y del oeste durante la tarde y la noche. La velocidad del viento oscilará entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche. No se prevén precipitaciones.

En tanto, para el domingo se pronostica una mínima de 8° y una máxima de 14°. La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones evolucionarán a nublado.

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Al igual que el sábado, no se esperan lluvias, por lo que las condiciones serán favorables para actividades al aire libre durante gran parte del fin de semana.

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