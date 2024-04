Javier Milei cuestionó duramente este domingo el discurso de ayer de la ex presidenta Cristina Kirchner, al que calificó de "una pobreza intelectual notoria" y disparó contra la oposición: "Están nerviosos porque baja la inflación".

El presidente habló esta mañana en una entrevista realizada en radio Rivadavia, en la previa del tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y luego de una semana marcada por el impacto de la masiva marcha universitaria.

Al ser consultado sobre la reaparición de la ex mandataria en un acto en Quilmes, el libertario respondió: "Lo primero que puedo decir es que respecto otros de sus discursos, el de ayer ha sido sido un discurso muy pobre. En general hay un modelo, alguna estructura formal en sus discursos más clara, en este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema. Es de una pobreza intelectual notoria, una caída que me sorprendió". Además cuestionó que "sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina".

"Están nerviosos, cada día es más notable el modo en que va bajando la inflación", dijo al argumentar por qué cree que la ex vice de Alberto Fernández apuntó contra su gestión.

"Cristina Fernández de Kirchner necesita reagrupar la tropa y juntarla toda. Hoy es una bolsa de gatos, la misma que fueron gobernando y que generó uno de los peores gobiernos de la historia", continuó y agregó que la el discurso de ayer fue "un acto desesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le ha hecho al país".

El cruce dialéctico entre Milei y la ex mandataria se había iniciado el sábado, durante la aparición pública de Cristina Kirchner en un acto en Quilmes. Allí, la ex presidenta le reclamó "un golpe de timón" y lo chicaneó: "No pagaste CAMMESA, las obras públicas... Es como que ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el agua, el alquiler, la señora que trabaja, digas que tenés superávit. No, hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés, no tenés superávit", disparó.

"Eso de hazaña histórica por el superávit fiscal... ¡Es un trimestre! Entonces nosotros que tuvimos seis años, qué somos, ¿héroes nacionales? ¡No!", redobló su mensaje, Cristina.

En ese sentido, aseguró que Milei no tiene "plan de estabilización" y es, en cambio, solamente un plan de ajuste. "Por más que el presidente se enoje, se burle, haga caritas. No tiene plan de estabilización. No es una cuestión técnica, es una cuestión política y social, la sociedad y los empresarios tienen que creer en eso para tener efectividad. Este gobierno no lo tiene: es solamente un plan de ajuste", expresó la ex presidenta.

Tras la embestida pública de Cristina, Milei devolvió el guante donde habitualmente lo hace, en las redes.

"La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres", escribió el Presidente, una hora después del cierre del discurso de CFK.

Y completó con una contestación directa a la pregunta de Kirchner: "¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC"