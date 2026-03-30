En el marco del debate acerca de la regulación a las aplicaciones de transporte, el presidente de la Asociación Conductores Unidos, Facundo Setzes, aseguró que el sector viene sosteniendo desde hace meses una agenda de trabajo con concejales y referentes del Ejecutivo para avanzar en ese sentido, e indicó que cuando habla de regular “implica solamente habilitar y no tanto restringir”,

Ads

En diálogo con El Marplatense, Setzes explicó que “hemos venido trabajando durante varios meses para poner en agenda lo que es la regularización y habilitación de esta actividad”. En ese marco, señaló que mantuvieron reuniones con distintos bloques políticos para conocer sus posturas y, al mismo tiempo, acercar la mirada de los conductores: “Tratamos de ver cuáles son sus expectativas, sus requisitos y, de alguna manera, incidir en una posible regulación futura”.

Setzes sostuvo que el objetivo es aportar las problemáticas y necesidades concretas del sector, al que consideró con mayor conocimiento práctico de la actividad: “Entendemos que somos más entendedores de esta actividad que los mismos integrantes de la política”.

Ads

Puede interesarte

En esa línea, indicó que la asociación presentó un proyecto propio, elaborado a partir de encuestas y reuniones con choferes. “Tuvimos la iniciativa de presentar una propuesta para tratar de que se regule de la forma más favorable, inclusiva, sin tantas restricciones”, explicó. Y remarcó que “cuando me refiero al término regular, implica solamente el tema de habilitar y no tanto restringir”, en contraposición con posturas que priorizan sanciones o limitaciones.

El dirigente también reconoció el rol del Estado en materia de control, aunque planteó la necesidad de garantizar condiciones para trabajar: “Entendemos que el municipio vela por la seguridad, el orden público y la vialidad, pero nosotros también queremos garantías para que los trabajadores podamos desempeñarnos en un marco legal que sea para todos y que sea accesible”.

Ads

Sobre el avance legislativo, señaló que “presentamos un proyecto y venimos trabajando fuertemente con el concejal Guido García para proponer cuál es nuestra perspectiva de la actividad”, y agregó que buscan establecer parámetros “amplios y lo menos restrictivos posible”, aunque aclaró que quedarán sujetos al debate en el Concejo Deliberante.

Puede interesarte

Entre los puntos centrales, mencionó la propuesta de exigir licencia de conducir categoría B1 en lugar de un registro profesional. “A nosotros nos parece obsoleto, hoy implica una práctica teórica en la vía pública que, para este sistema de transporte, resulta innecesaria, ya que contamos con herramientas como el GPS en el celular”, argumentó.

Asimismo, se refirió a la antigüedad de los vehículos: “Algunos bloques propusieron un límite de 10 años, nosotros lo extendemos a 15 años”, explicó, al considerar necesario un equilibrio entre accesibilidad y condiciones de seguridad.

Ads

Finalmente, Setzes destacó que la iniciativa incluye un registro local y mecanismos de adecuación para los trabajadores: “Defendemos el trabajo local y establecemos prórrogas para aquellas personas que estén por fuera de algunos de estos parámetros, de modo que puedan incluirse y regularizar su situación”. Según concluyó, el objetivo es avanzar hacia una regulación que permita dejar atrás el esquema de sanciones y formalizar la actividad.