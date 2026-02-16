El director del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez, calificó como “todo un éxito” el fin de semana de Carnaval en Mar del Plata y aseguró que la ciudad registró niveles de ocupación que en algunos casos alcanzaron entre el 85% y el 90%.

“Mucha gente se acercó a la ciudad a disfrutar en familia y con amigos. Vimos una ocupación muy alta también en los comercios gastronómicos”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó el desarrollo “con total normalidad” del Corso Central en Plaza España, que convocó tanto a turistas como a marplatenses.

De cara a este lunes feriado, Juárez destacó las buenas condiciones climáticas que permitirán aprovechar la playa y anticipó una agenda cargada de actividades de cierre, además de propuestas nocturnas en balnearios, teatros y circos para toda la familia.

En paralelo, el Municipio informó que durante los feriados de Carnaval se mantendrá un cronograma especial de guardias en áreas clave como Salud, Seguridad, Higiene Urbana, Desarrollo Social y OSSE. El SAME funcionará las 24 horas a través del 107, mientras que el servicio de seguridad en playas se prestará con normalidad de 8 a 20.

Con clima favorable y una ciudad colmada, el fin de semana largo transita sus últimas horas con un balance positivo para el sector turístico y comercial.

