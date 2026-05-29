Boca sufrió una durísima derrota en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos después de 32 años. El equipo dirigido por Claudio Úbeda perdió 1-0 frente a Universidad Católica de Chile y no pudo conseguir el triunfo que necesitaba para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

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El único tanto de la noche llegó a los 33 minutos del primer tiempo. Tras un tiro libre y una rápida salida del conjunto chileno, Clemente Montes encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un potente derechazo cruzado que se clavó junto al palo de Leandro Brey, decretando el golpe que silenció a La Bombonera.

A partir de allí, Boca empujó más por obligación que por claridad futbolística. Exequiel Zeballos fue el jugador más desequilibrante del equipo y el principal argumento ofensivo del Xeneize, acompañado por algunos intentos de Tomás Aranda y Milton Giménez, que estuvo cerca del empate con una chilena en el segundo tiempo.

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Sobre el final, Ángel Romero llegó a convertir el empate que mantenía con vida a Boca, pero el tanto fue correctamente anulado por posición adelantada. Minutos antes, el arquero Vicente Bernedo había sostenido la ventaja de Universidad Católica con varias intervenciones clave.

Con este resultado, Boca terminó tercero en el Grupo D con siete puntos, detrás de Universidad Católica (13) y Cruzeiro (11), ambos clasificados a octavos de final. Barcelona de Ecuador cerró la zona en el último lugar con tres unidades.

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De esta manera, el conjunto de la Ribera disputará los playoffs de la Copa Sudamericana en el segundo semestre, donde enfrentará a O’Higgins de Chile en busca de un lugar en los octavos de final.