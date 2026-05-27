San Lorenzo de Almagro sufrió una dura eliminación en la Copa Sudamericana al perder 1-0 como local frente a Deportivo Recoleta y quedar afuera en la fase de grupos. El único gol de la noche lo marcó Allan Wlk a los 37 minutos del primer tiempo.

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El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llegaba a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar a octavos de final. En el arranque mostró intensidad y generó varias situaciones claras, pero no logró concretar y terminó pagando caro sus errores defensivos ante un rival que aprovechó una contra para golpear en el momento justo.

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En el segundo tiempo, San Lorenzo fue puro nervio e impotencia. Aunque necesitaba apenas un empate para clasificarse, le faltó claridad en ataque y chocó constantemente con el arquero Nelson Ferreira, una de las figuras del partido. Incluso sobre el final, Orlando Gill atajó un penal y evitó una derrota más amplia.

Tras el pitazo final, el Nuevo Gasómetro explotó en insultos y silbidos contra los jugadores. La eliminación en la Sudamericana profundiza el mal momento del Ciclón, que venía de quedar afuera del Torneo Apertura y cerró el semestre con otro fuerte golpe deportivo.

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