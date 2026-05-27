Papelón de San Lorenzo: perdió con Recoleta y quedó eliminado de la Sudamericana
El Ciclón cayó 1-0 en el Nuevo Gasómetro y se despidió de la Copa en fase de grupos. La gente explotó contra el equipo tras el final del partido.
San Lorenzo de Almagro sufrió una dura eliminación en la Copa Sudamericana al perder 1-0 como local frente a Deportivo Recoleta y quedar afuera en la fase de grupos. El único gol de la noche lo marcó Allan Wlk a los 37 minutos del primer tiempo.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llegaba a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar a octavos de final. En el arranque mostró intensidad y generó varias situaciones claras, pero no logró concretar y terminó pagando caro sus errores defensivos ante un rival que aprovechó una contra para golpear en el momento justo.
En el segundo tiempo, San Lorenzo fue puro nervio e impotencia. Aunque necesitaba apenas un empate para clasificarse, le faltó claridad en ataque y chocó constantemente con el arquero Nelson Ferreira, una de las figuras del partido. Incluso sobre el final, Orlando Gill atajó un penal y evitó una derrota más amplia.
Tras el pitazo final, el Nuevo Gasómetro explotó en insultos y silbidos contra los jugadores. La eliminación en la Sudamericana profundiza el mal momento del Ciclón, que venía de quedar afuera del Torneo Apertura y cerró el semestre con otro fuerte golpe deportivo.
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