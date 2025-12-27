Momentos de tensión y alarma se vivieron este sábado por la mañana en Mar del Plata cuando un incendio se desató en una panadería ubicada en la esquina de Ayacucho y Avenida Jara.

Al llegar al lugar, los bomberos, encontraron el primer piso del local comercial envuelto en llamas, con el fuego en fase de libre combustión.

Ante la magnitud del incendio, se iniciaron de inmediato las maniobras de extinción, mientras que un camión cisterna del Cuartel Centro se sumó al operativo para reforzar el abastecimiento de agua y evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas.

El trabajo de los bomberos permitió controlar la situación y reducir los riesgos en una esquina clave de la ciudad. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas, aunque los daños materiales serían importantes.

El incendio generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, que observaron el operativo con temor. Las causas del fuego aún no fueron informadas y serán materia de investigación.

Otro susto que encendió las alarmas en Mar del Plata y puso en evidencia la rápida respuesta de los equipos de emergencia.