Un violento episodio mantuvo en vilo a los vecinos de la zona de Galicia al 1500, en Mar del Plata, donde la tranquilidad del barrio quedó destrozada la noche en que, según el relato de una madre de 40 años, su familia escuchó cuatro detonaciones mientras sus hijos y amigos charlaban en la vereda. El autor de esos disparos, un hombre de 36 años, fue finalmente identificado tras una intensa investigación policial que llevó días de trabajo.

Lo que empezó como una denuncia por abuso de armas terminó revelando un panorama inquietante: dentro de la vivienda del sospechoso se escondía un verdadero arsenal. La orden de allanamiento fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1 y ejecutada por el personal de la Comisaría Tercera junto al Grupo GAD, en un operativo que mantuvo en alerta a toda la cuadra.

Al ingresar, los agentes quedaron frente a un despliegue digno de película: una pistola Bersa 9 mm con un cartucho en recámara; una pistola Ballester Molina semiautomática; otra pistola Lorcin calibre .25; una carabina calibre .22; dos cajas repletas con un total de 278 municiones 9 mm; 207 puntas ojivales; 1500 unidades de puntas de plomo para recarga; 401 vainas servidas; cargadores de distintos calibres y un conjunto de credenciales vencidas vinculadas al uso civil de armas.

Testimonios de vecinos, análisis de cámaras y el relato de los propios hijos de la denunciante permitieron sostener la acusación y avanzar hacia el operativo que culminó con la aprehensión del implicado. Tras comunicar los resultados, la fiscalía dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 44 y la notificación por los delitos de abuso de armas, tenencia de arma de guerra y tenencia de arma de uso civil.

Las armas y municiones incautadas fueron enviadas a Policía Científica para su análisis. En el barrio, en tanto, la sensación es unánime: nadie imaginaba que detrás de aquella fachada común se escondiera semejante poder de fuego. La comunidad continúa conmocionada, pero respira aliviada tras la detención.

