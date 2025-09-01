Momentos de tensión se vivieron este domingo en La Rioja cuando un incendio se desató en el techo del boliche Space, ubicado sobre la Ruta Nacional 38, mientras el lugar estaba repleto de jóvenes. Según confirmaron las autoridades, todo comenzó con un cortocircuito en el sistema de iluminación.

Las llamas se propagaron rápidamente sobre el escenario, lo que obligó a una evacuación inmediata. En apenas un minuto y cuarenta segundos, cientos de personas fueron desalojadas de manera ordenada, sin registrarse heridos ni situaciones de pánico masivo.

Bomberos de la zona llegaron minutos después y lograron controlar el foco ígneo. En el operativo también intervino personal de espectáculos públicos, efectivos de la Comisaría Sexta y el jefe de turno, comisario inspector Jorge Vera.

Desde la productora del evento emitieron un comunicado en el que remarcaron que se actuó conforme al protocolo de seguridad y que la decisión de evacuar se tomó de manera preventiva. “La situación estuvo siempre controlada y alejada de un escenario de mayor peligrosidad”, afirmaron.

El boliche resolvió reprogramar la fecha del evento, mientras avanzan las pericias sobre el desperfecto eléctrico que desató el incendio. Videos del momento, compartidos en redes sociales, muestran el inicio del fuego y la evacuación de los asistentes.

