El Sindicato de panaderos de la Costa Atlántica denunció que la obra social OSPEP cortó su prestación en Mar del Plata y las ciudades aledañas con un saldo de 4 mil afectados.

En este sentido, Matías Coronel, secretario General del SOEPMPZA, comentó en diálogo con El Marplatense que “dejaron de atender en la ciudad aproximadamente hace una semana”.

Asimismo, señaló que no el seguro médico no cuenta con una sede en la ciudad, sino que el servicio está tercerizado por una empresa.

Para explayar la situación, contó que “la obra social por problemas no atiende en el sindicato desde el 2019. Nosotros nos enteramos por los trabajadores que fueron al lugar y de un día para el otro no había nada, no estaba el local, no los atendieron ni les transmitieron a dónde debían concurrir”.

Ante esta situación, “como organización e institución salimos a alzar la voz de los conflictos que están teniendo cada uno de los afiliados”.

Sin embargo, este problema es una cuestión de larga data, ya que “en los últimos cuatro años hubo cortes de prestaciones, anestesiólogos, deudas con los acompañantes terapéuticos, cortes del servicio de las farmacias, retrasos en los envíos de medicaciones al igual que con autorizaciones y cirugías”.

“Es un común denominador para la obra social, pero por lo menos tenían un lugar donde los atendían y podías reclamar ante los cortes de servicio. Hoy con el cierre total del local con atención en calle Belgrano, se encuentran sin ningún tipo de respuestas, con la complejidad que esto acarrea”, continuó.

Por este motivo, “todos aquellos que tenían cirugías programadas, tratamientos por medicación, oncológicos, tenemos una chica que está embarazada y se está haciendo un tratamiento por el hijo que se lo cortaron”.

“Obviamente para todos aquellos que se encuentran en una situación compleja, nosotros salimos alzar la bandera para poder encaminarlos, asesorarlos, marcarles cómo pueden hacer una denuncia en la Superintendencia, cómo presentar un recurso de amparo para brindar una pronta respuesta porque hay situaciones que no pueden esperar”.

De modo que “el problema es con la obra social son los que decidieron tercerizar el servicio y los que deberían generar una respuesta son ellos. La gerenciadora hace lo que la obra social diga. Tenemos el 80% del territorio nacional sin cobertura”, concluyó.