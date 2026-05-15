Pampita compartió en sus redes sociales un emotivo posteo dedicado a su hija Blanca, acompañado por fotos de ambas juntas.

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En la publicación, la modelo escribió un extenso texto en el que habló del amor, la maternidad, los recuerdos y el dolor de la ausencia. “A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… les presto mis zapatos”, comenzó.

A lo largo del mensaje, Pampita recordó distintos momentos con su hija: su voz, su risa, sus juegos, sus abrazos y la manera en que su presencia cambió su vida. “A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… les presto mis zapatos”, expresó.

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El posteo cerró con una frase cargada de emoción: “A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… a los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte… les presto mis zapatos”.

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