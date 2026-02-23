Carolina “Pampita” Ardohain decidió mudarse de la casa que tenía en el exclusivo barrio de Barrio Parque en Buenos Aires, y según su amiga Angie Balbiani, la determinación está directamente ligada a un hecho de inseguridad que vivió meses atrás.

El año pasado, mientras Pampita estaba fuera del país, su domicilio fue víctima de un robo que la afectó profundamente. Después de ese episodio de violencia y de ver cómo entraron a su hogar, la modelo quedó muy marcada y con temor de que vuelva a ocurrir algo parecido, lo que la llevó a tomar la decisión de mudarse.

El traslado fue captado por un camión de mudanza frente a la casa, que sorprendió a los medios presentes en la zona. Balbiani comentó también que Pampita está tomando precauciones para proteger su nueva vivienda y su privacidad: planea pedir a la justicia que se impida a los medios mostrar el acceso a su nuevo hogar, con el objetivo de resguardar a su familia.

El robo que desencadenó este cambio había ocurrido en septiembre pasado, cuando delincuentes entraron a su casa mientras ella estaba en Europa. Entre los objetos sustraídos hubo varios celulares con fotos personales, lo que aumentó el impacto emocional del hecho.

