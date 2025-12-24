PAMI lanzó una campaña de concientización y prevención del dengue y la fiebre amarilla, en el marco del Plan Integral de Prevención del Dengue, con el objetivo de reducir la reproducción del mosquito transmisor durante los meses más cálidos del año. La iniciativa busca reforzar medidas de cuidado en los hogares, donde se concentra la mayor parte de los contagios.

El organismo recordó que el Aedes aegypti es un mosquito urbano y domiciliario, por lo que la transmisión del dengue ocurre principalmente en ámbitos domésticos. La enfermedad se contagia únicamente a través de la picadura del mosquito infectado, que previamente picó a una persona enferma. No se transmite de persona a persona, ni por objetos, ni por vía oral, respiratoria o sexual.

Para evitar la propagación, PAMI subrayó la importancia de eliminar criaderos. Entre las acciones recomendadas se encuentran desechar recipientes que acumulen agua, lavar bebederos, rellenar floreros con arena, limpiar canaletas y desagües, revisar tanques de agua y mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Asimismo, la obra social aconseja protegerse de las picaduras utilizando repelente, vistiendo ropa clara que cubra brazos y piernas, y colocando mosquiteros en puertas, ventanas, cunas y cochecitos.

Ante la presencia de fiebre acompañada de dolor de cabeza, malestar general, náuseas o manchas en la piel, PAMI remarcó la importancia de no automedicarse, consultar de inmediato al médico de cabecera y mantener una adecuada hidratación.

Respecto de la fiebre amarilla, se trata de una enfermedad viral transmitida por la picadura de distintas especies de mosquitos infectados, no solo del Aedes aegypti. Tampoco se contagia entre personas ni a través de objetos. Puede presentar síntomas graves como hemorragias e insuficiencia hepática, por lo que la vacunación constituye una herramienta central de prevención.

La vacuna está recomendada para quienes viven o viajan a zonas de riesgo, como Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy. Su aplicación debe realizarse con indicación médica, ya que no todas las personas pueden recibirla.