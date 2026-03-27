PAMI informó que adelantó la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, tras detectar un inicio anticipado de la circulación de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2), con el objetivo de reforzar la inmunidad en los grupos de riesgo.

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La medida busca proteger especialmente a las personas que pueden desarrollar complicaciones y cuadros más graves antes del período de mayor circulación del virus.

Para aplicarse la vacuna, los afiliados deben ingresar al buscador de farmacias en www.pami.org.ar/farmacias o comunicarse al 138 (PAMI Escucha), opción 0. Se recomienda contactar previamente a la farmacia habitual antes de concurrir.

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La vacunación puede realizarse en cualquier farmacia de la red PAMI sin necesidad de orden médica ni turno previo. Solo se debe presentar el DNI y la credencial de la obra social.

En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, será necesario acreditar esa condición mediante documentación médica.

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La vacuna puede aplicarse junto con otras del Calendario Nacional. La única contraindicación es la alergia a alguno de sus componentes o haber presentado una reacción alérgica en dosis anteriores.

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Para más información, se puede consultar el sitio oficial: www.pami.org.ar/antigripal.