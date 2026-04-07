A través del Decreto 220/2026, fue nombrada María Florencia Zicavo para encabezar la sindicatura general del PAMI, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y transparencia en una de las entidades con mayor presupuesto del Estado.

Ads

La designación cuenta con el aval del presidente Javier Milei y del ministro de Salud Mario Lugones, y apunta a fortalecer la supervisión de los procesos administrativos, las contrataciones y el uso de los recursos públicos dentro del organismo.

Desde el oficialismo remarcan que la sindicatura cumple un rol clave en el control interno, ya que tiene a su cargo la fiscalización de la gestión y la detección de posibles desvíos en el funcionamiento del sistema.

Ads

El nombramiento se produce en paralelo a una serie de auditorías que encendieron señales de alerta. Los relevamientos detectaron prácticas consideradas incompatibles, especialmente en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología.

Entre los casos observados, se identificaron volúmenes de prestaciones médicas que no se condicen con los tiempos reales de atención. Uno de los ejemplos más llamativos registró 283 prácticas realizadas a 95 pacientes en apenas cinco horas, un dato que generó preocupación dentro de los equipos de control.

Ads

En este contexto, la llegada de Zicavo busca consolidar un esquema de control más estricto sobre el funcionamiento del PAMI, en línea con las auditorías en curso y las políticas de revisión interna impulsadas por el Gobierno.