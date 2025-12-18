La ONG Palestra presentó la séptima edición de LoveRun, que se realizará el próximo miércoles 31 desde las 08:00 en el Corredor Saludable de Mar del Plata. La propuesta combina la tradicional correcaminata solidaria con la incorporación de una competencia sobre 10K y 5K, y otorgará premios en efectivo a los tres primeros hombres y mujeres de la clasificación general de la distancia mayor.

El lanzamiento tuvo lugar con la presencia del concejal Ricardo Liceaga Viñas, la presidente de la ONG, Guillermina Graciano, el padrino de LoveRun, Fabián Pérez Iglesias, y la directora de la iniciativa, Lila Pintos. También participaron invitados especiales, representantes de empresas auspiciantes, prensa local y funcionarios municipales.

Durante la conferencia, Liceaga Viñas transmitió el saludo del intendente Agustín Neme y destacó su acompañamiento a la organización. Graciano, por su parte, subrayó la importancia de LoveRun como fuente de recursos para sostener el Hogar de la ONG y visibilizar su trabajo con niños en situación de vulnerabilidad. Pérez Iglesias resaltó el valor humano de la propuesta y Pintos anunció la novedad de la modalidad competitiva de 10K, con medallas finisher, kit oficial y chip de control.

La competencia habilitará dos recorridos: 5K, desde Plaza España hasta avenida Constitución y regreso, y 10K, hasta la calle Fray Luis Beltrán y regreso por la costa. Los tres primeros de la clasificación general de 10K recibirán premios de $300.000, $200.000 y $100.000.

La madrina de LoveRun, la atleta Micaela Levaggi, compartió su experiencia de vida en el Hogar de Palestra y emocionó a los presentes al presentar las medallas junto a jóvenes atletas. “Palestra es mi familia”, expresó ante el aplauso generalizado.

Las inscripciones ya están abiertas en formato online a través de www.linktr.ee/loverunpalestra, en la bio de Instagram @loverunpalestra y en Eventbrite. También podrán realizarse de manera presencial en el subsuelo de Los Gallegos Shopping del domingo 28 al martes 30, de 10:00 a 20:00.

Todos los recursos obtenidos se destinarán a la construcción de canchas multideportes en la sede del Club Palestra (Cerrito 1280), junto al Hogar de Día.