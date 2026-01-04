Los gobiernos de Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México y España emitieron una declaración conjunta para repudiar la captura de Nicolás Maduro tras el ataque ejecutado por Estados Unidos en territorio venezolano. El pronunciamiento expresó una fuerte preocupación por las consecuencias políticas, jurídicas y humanitarias del operativo.

Ads

En el comunicado, los países señalaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares llevadas adelante de manera unilateral, al considerar que vulneran principios fundamentales del derecho internacional.

En particular, remarcaron la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas.

Ads

Puede interesarte

Los firmantes advirtieron además que este tipo de acciones sientan “un precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, al tiempo que incrementan el riesgo para la población civil venezolana. En ese sentido, insistieron en que la crisis debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos y sin injerencias externas.

La declaración subrayó la necesidad de promover el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano como únicas vías legítimas para alcanzar una solución duradera. También reafirmó el compromiso de América Latina y el Caribe como una “zona de paz”, basada en la no intervención y la resolución pacífica de los conflictos.

Ads

En paralelo, los países hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias ideológicas, frente a cualquier acción que pueda poner en riesgo la estabilidad política y social del continente. El mensaje apuntó a evitar una escalada que profundice las tensiones ya existentes en la región.

Por último, exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los organismos multilaterales a intervenir con sus buenos oficios para desescalar el conflicto. También manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control externo sobre recursos estratégicos venezolanos, al considerar que ello amenaza la estabilidad económica y política regional.

Fuente: TN