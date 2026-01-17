El Team Pozzoni lidera luego del primer día de acción del Betsson Summer Pro Padel 2026, disputado en el Polideportivo Islas Malvinas (Juan B. Justo y España), donde el equipo número 1 se impuso 2-1 tras una jornada de alto nivel internacional.

En el primer partido del día, el marplatense Juan Martín Díaz y el español Francisco “Paquito” Navarro vencieron a Miguel Lamperti y Jon Sanz por 6-3, 6-7 y 6-3. El legendario zurdo, ex número uno del mundo ya retirado de la competencia activa, mostró plena vigencia y encontró en Navarro un socio de jerarquía. La experiencia de Lamperti y la intensidad de Sanz forzaron el tercer set, en el que Díaz y Navarro recuperaron su mejor versión en el momento decisivo.

A continuación, en un cruce entre protagonistas del circuito internacional, Federico Chingotto y Franco Stupaczuk, ambos dentro del top 5 mundial, se impusieron a los españoles Juan Lebrón y Juan Jerónimo “Momo” González por 6-4 y 6-4, estirando la ventaja del equipo capitaneado por Carlos Pozzoni.

El cierre de la jornada inaugural llegó con un encuentro que se definió en tres sets y permitió descontar al equipo 2, conducido por Agustín Gómez Silingo. Leandro Augsburger y Alejandro Ruiz derrotaron a Miguel Yanguas y Maximiliano Sánchez por 4-6, 7-6 y 6-4.

La competencia tendrá hoy una programación especial, ya que cada triunfo otorgará dos puntos al equipo ganador. Desde las 18:00 jugarán Yanguas-Navarro frente a Augsburger-Sanz; a partir de las 20:00 será el turno de Stupaczuk-Maximiliano Arce ante Lamperti-Franco Dal Bianco.

Al finalizar el primer set de ese encuentro, Juan Martín Díaz reemplazará a Arce y Lamperti ingresará por Dal Bianco hasta el cierre del partido, momento en el que se realizará un homenaje al “Galleguito”, trece años consecutivos número uno del mundo junto a Fernando Belasteguin, reconocido tanto por su trayectoria deportiva como por su calidad humana.

La primera jornada contó con la presencia de numerosas autoridades municipales y provinciales, dirigentes del deporte y figuras destacadas. Entre ellos estuvo el presidente del Inprotur, Daniel Scioli, además de deportistas como la ex tenista Bettina Fulco y los pilotos de automovilismo Christian Ledesma y Marcos Siebert. También dijo presente Gabriela Sabatini, quien fue una de las figuras más reconocidas entre el público y disfrutó del espectáculo ofrecido por las principales estrellas del pádel mundial.