Una joven de 21 años recuperó una bicicleta que le había sido robada días atrás luego de reconocerla publicada para la venta en Marketplace y coordinar un encuentro con el supuesto vendedor en un supermercado ubicado sobre avenida Constitución al 7500.

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El procedimiento se concretó cuando la víctima acudió al lugar pactado para inspeccionar el rodado ofrecido a través de la plataforma digital. Al revisar la bicicleta, constató que el número de cuadro coincidía con el de la que le habían sustraído el pasado domingo 17, por lo que alertó de inmediato al 911.

Personal policial acudió al lugar e identificó a un adolescente de 16 años que exhibía la bicicleta para la venta. Minutos después también se presentó un segundo involucrado, un joven de 23 años, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

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Como resultado del operativo, se secuestró una bicicleta marca Silver MTR de colores negro y azul, que quedó a disposición de la Justicia para su posterior restitución a la propietaria.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, que dispuso actuaciones por “averiguación de ilícito”, la notificación de la formación de causa para el menor de edad y el secuestro del rodado. Ninguno de los involucrados quedó detenido.

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