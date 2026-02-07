El Concejo Deliberante otorgó el título Mérito Deportivo al licenciado Pablo Rasinsky por su destacada labor en el ámbito deportivo y su desempeño al frente del PR Campus de Hockey.

Tras recibir la distinción, Rasinsky destacó su trayectoria de “casi 30 años de entrenador y profesor, mucho estudio” y recordó que “hay que permitirse soñar y trabajar para concretarlo. Sin sacrificio, ganas y compromiso no se puede. Quiero agradecer por las ganas, y en especial a mi mamá, que me acompañó siempre”.

Además, durante la ceremonia se proyectaron dos videos: uno con imágenes del campus que organiza Rasinsky y otro con saludos de personalidades del deporte, entre ellos el ex entrenador de Las Leonas, Carlos “Cachito” Vigil.

Rasinsky es profesor de Educación Física, licenciado en Actividades Físicas y Deportivas por la Universidad de Flores y máster en Neurociencias por la Universidad Tecnológica de España. Cuenta con capacitación completa de la Confederación Argentina de Hockey (niveles 1, 2 y 3), especialización en entrenamiento de arqueros y táctica, y formación PAFH Panamericana.

Se formó en el Club Universitario de Mar del Plata, donde fue campeón en múltiples categorías, integró la Selección Marplatense de Hockey durante 20 años y tuvo experiencia profesional en España, en Pozuelo de Alarcón, tanto en hockey sobre césped como en hockey pista.

Actualmente continúa en actividad como jugador e integra la preselección argentina +45, con proyección al torneo internacional que se disputará en Rotterdam, Holanda, en julio próximo.

Rasinsky dirige el PR Campus de Hockey, espacio de formación deportiva integral creado en 2015 a partir de un pedido de jugadores del Club Universitario de Mar del Plata, institución en la que se desempeñó durante más de diez años como entrenador. El campus se consolidó como un ámbito de referencia a nivel local, regional y nacional, tanto en lo deportivo como en la formación humana y profesional.