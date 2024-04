Pablo Montagna: Nació en Palermo, Buenos Aires, bajo el signo de Piscis. Es Periodista multiplataforma con alta actividad en redes sociales. Ejerce la profesión desde hace más de 18 años de diferentes maneras.



Actualmente conduce Pasa Montagna los domingos de 22 a 0 por Radio Continental AM 590. Un magazine de medios y espectáculos, donde se entrevistan a los personajes de la semana que pasó y se adelanta lo que vendrá

Desde diciembre de 2017 es colaborador permanente en La Nación en la sección Espectáculos y Medios, web y edición impresa. También firma notas en economía, sociedad, y política, siempre con relación a los medios.

Tiene participaciones en LN+. Es cronista y panelista en diversos programas de Ideas del Sur, La Flia Contenidos, y Kuarzo Producciones

Mar del Plata es su lugar en el mundo: "Hace 40 años que voy aunque sea un fin de semana" cuenta. Entre tanta actividad y por ser fana de Playa Grande, del puerto y de los teatros lo invité a dividir por letras su +Chance!



+ = Tu lado más positivo / La pasión y compromiso por mi trabajo.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / De chico supe que quería hacer algo que tenga que ver con comunicar, con el tiempo me di cuenta que no me equivoqué y que era el periodismo lo que quería ejercer y estudiar.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Adaptarme a las nuevas formas de comunicar, si bien soy joven, me gusta seguir trabajando en medios tradicionales y nuevas formas de comunicación o desarrollos.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Todos los días. Pero a los pocos minutos me doy cuenta que no sabría hacer otra cosa.



N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / No sé. Soy de probar siempre cosas... pero le diría no a las drogas.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Camino mucho cuando puedo, solo y escuchando música.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Periodismo.



Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.