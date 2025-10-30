El Festival P3RLA busca promover bienes y servicios que faciliten la transición hacia modos de consumo y producción más sostenibles, articulando esfuerzos entre el sector público y privado. Su nombre representa el vínculo entre Producción (P), Ambiente (A) y las 3R —Reducir, Reutilizar y Reciclar—, principios que resumen su espíritu.

El encuentro tiene como objetivo conectar, visibilizar y potenciar proyectos de triple impacto —social, ambiental y económico—, impulsando a los emprendedores locales y fomentando una cultura de sostenibilidad y economía circular en la comunidad.

En sus ediciones anteriores, el festival reunió a decenas de emprendimientos de la economía circular y contó con el acompañamiento de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Vida Silvestre, Sistema B, el IRAM y la Delegación de la Unión Europea, entre otros.

Para este año, se prevé una feria con más de 50 stands interactivos y talleres de producción en vivo en rubros como textil y marroquinería, embalaje y decoración, productos naturales, diseño e infancias, compostaje, energías renovables, movilidad eléctrica y gestión de residuos.

Además, habrá un desfile de moda circular, charlas y conferencias sobre economía circular y sustentabilidad, stands institucionales y empresariales, y actividades recreativas para toda la familia.

Durante ambas jornadas funcionará un punto verde móvil, donde se podrán acercar residuos valorizables como eco botellas, desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, neumáticos fuera de uso y pilas domésticas.

El Festival P3RLA invita a la comunidad a ser parte de una experiencia que combina innovación, conciencia ambiental y producción sostenible, reafirmando a Mar del Plata como la “Perla del Atlántico” del siglo XXI.