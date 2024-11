El Top Race Series brindó un gran espectáculo este domingo en el autódromo Parque de La Velocidad de la ciudad santafesina de San Jorge.

Once fueron en total los pilotos que definieron la novena fecha del campeonato en el trazado santafesino y entre los cuales Diego Verriello largaba desde la primera fila de la grilla junto al líder del campeonato Lucas Bohdanowicz.

La largada fue friccionada en los primeros metros entre los autos de Verriello y Bohdanowicz quien le cerraba el paso al marplatense al ingresar a la primera curva.

Así, al tomar la punta el chaqueño, Diego Verriello debió mantenerse como su escolta mientras que detrás de ellos se producía un desafortunado accidente en cadena.

La accidentada largada generó la neutralización de la competencia que demoró varias vueltas en relanzar. Una vez que se retomó la misma no tuvo cambios y Diego Verriello mantuvo firme su posición.

En los últimos cinco minutos de carrera, el integrante del equipo Octanos Competición achicaba la diferencia de 1s4, aunque el puntero recuperaba terreno y seguía dominando, tras marcar dos nuevos record de vuelta.

Finalmente la carrera fue ganada por Lucas Bohdanowicz, 2° terminó Diego Verriello y 3° Valentín Sava completando el noveno podio de la temporada en San Jorge.

Luego del fin de semana, Verriello indicó que "es lo que teníamos, fuimos arriesgando y él venía cómodo. En la largada fue un poco lo mismo de siempre, de hecho podríamos haber doblado un poquito antes. Pero aunque él siempre dice que el áspero soy yo se vio que también tiene sus mañas, igualmente ganó bien, nosotros no teníamos para más. Veníamos rápido en las últimas vueltas y no quería desconcentrarme, disfruto mucho el poder estar compitiendo a este nivel y más en estos tiempos que uno nunca sabe hasta cuándo podrá hacerlo, por eso venía exigido pero disfrutando la carrera. Quiero agradecer a todos mis sponsors, mí equipo, mí familia y a todos aquellos que me apoyan”.

En el campeonato Verriello se mantiene 2° con un total de 228 puntos mientras que Lucas Bohdanowicz lidera la tabla con 337 unidades y 7 victorias.

La próxima fecha se disputará el fin de semana del 16 y 17 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.