Otro grave incendio en Mar del Plata
Ocurrió en el barrio Florencio Sánchez
El Cuartel Central de Bomberos debió dirigirse este mediodía hasta el barrio Florencio Sánchez por el incendio de una vivienda.
Una vez en el lugar, procedieron a desplegar 2 líneas de 38 mm, para así controlar la propagación del ígneo.
Como saldo: afectación total, ahumamiento generalizado, carbonización sobre tirantes de maderas, chapas zinc y en el sector de las paredes y loza termofracturas.
En el lugar solo se encontraba el propietario del inmueble, no se registraron heridos, ni trasladados a ningún hospital o clínica.
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