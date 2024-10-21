El Cuartel Central de Bomberos debió dirigirse este mediodía hasta el barrio Florencio Sánchez por el incendio de una vivienda.

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Una vez en el lugar, procedieron a desplegar 2 líneas de 38 mm, para así controlar la propagación del ígneo.

Como saldo: afectación total, ahumamiento generalizado, carbonización sobre tirantes de maderas, chapas zinc y en el sector de las paredes y loza termofracturas.

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En el lugar solo se encontraba el propietario del inmueble, no se registraron heridos, ni trasladados a ningún hospital o clínica.

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