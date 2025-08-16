En un nuevo operativo contra el narcotráfico en Mar del Plata, la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo a tres hombres y una mujer en el marco de cinco allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos periféricos de la ciudad. La operación resultó en el secuestro de más de 1300 dosis de sustancias ilícitas, cuatro vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, con un aforo total superior a los 127 millones de pesos.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de la normativa que reprime el tráfico de estupefacientes. Los cuatro detenidos eran mayores de edad.

Durante los operativos, se incautaron 106,7 gramos de cocaína (equivalentes a 320 dosis), 339,7 gramos de marihuana (1.019 dosis), 534 plantines y 40 semillas de cannabis. Además, se confiscaron pesos y dólares en efectivo, teléfonos celulares, una escopeta calibre 14 con municiones, dos camionetas y dos automóviles, entre otros elementos relevantes para la causa.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en un bar y local de venta de comidas, donde también se encontraron estupefacientes. Tras la comunicación con el juzgado interviniente, el establecimiento fue clausurado por personal del Departamento de Bromatología de la Municipalidad.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Fiscal Mar del Plata, Oficina de Narcocriminalidad, bajo la dirección del fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

