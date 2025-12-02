Kimberley empezó a trabajar de cara a la próxima temporada y se aseguró la continuidad técnica del "Gato" para afrontar el Torneo Federal A de Fútbol 2026. En los próximos días se empezarán a gestar reuniones junto al mánager, Juan Manuel Vuoso, y la Comisión Directiva para definir el plantel que afrontará el certamen.



Luego de algunas semanas post eliminación en Octavos de Final ante Olimpo que sirvieron para frenar y hacer un balance de lo que dejó el año, Kimberley apuntó a cerrar la continuidad de Mariano Mignini, referente dentro y fuera de la cancha, y responsable de que el conjunto de la Avenida Independencia esté jugando el certamen hoy en día.

Ads

Puede interesarte





Más allá de haber logrado la clasificación a Zona Campeonato y asegurarse la permanencia en la primera parte del certamen, el 2025 quedará marcado por otros momentos claves que son parte de un proceso que la institución viene realizando desde hace tiempo. La participación en Copa Argentina y el empate ante Newells, la proyección de juveniles como Santiago Castillo y Mauricio Miori, principalmente, además de los debuts de Julián Fritzler, Leonel Espinosa y Ramiro Salazar, también se posicionan como recordatorios de un calendario exitoso.



Si bien el camino hacia el comienzo del Federal A todavía es lejano, esta continuidad permitirá seguir trabajando con gente del club y no desviar el foco de lo verdaderamente importante que es reforzar la idea de juego basada en la idiosincrasia kimberleña, además de construir en conjunto con el plantel de liga local.

Ads