Si bien había sido programada la fecha siete del Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) la persistencia de la lluvia durante la mañana y el mediodía del viernes, sumado a toda el agua caída durante la semana obligaron a una nueva suspensión.

Cada temporada, está dentro de los parámetros que algunas fechas puedan suspenderse, pero luego de tres días con lluvia consecutiva, uno de sol y el regreso de las precipitaciones durante el viernes; era imposible tener campos de juego en condiciones medianamente buenas para que se desarrolle la acción.

Todo el cronograma de encuentros que estaba pautado para este sábado, con la idea de cuidar las canchas para el resto del año, se trasladará al próximo fin de semana esperando que esta vez el clima acompañe un poco.

Cabe recordar que cada zona de la competencia tiene un líder y que había algunos partidos muy interesantes en la grilla establecida como el duelo entre Independiente y River; ambos protagonistas en su grupo. Los partidos son los siguientes:

San Lorenzo vs. Deportivo Norte

Quilmes vs. Alvarado

General Mitre vs. Banfield

El Cañón vs. Talleres

River vs. Independiente

Racing vs. Colegiales

Atlético Mar del Plata vs. Chapadmalal

Kimberley vs. Boca

Almagro Florida vs. San José

Argentinos del Sud vs. Cadetes

General Urquiza vs. Nación

San Isidro vs. Once Unidos

Círculo Deportivo vs. Al Ver Verás

Libre: Libertad.

