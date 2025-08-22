Otro fin de semana sin fútbol: se suspendió la fecha del Torneo Clausura "Juan Quesada"
Las lluvias de toda la semana han dejado en malas condiciones los campos de juego y, por eso, la Liga Marplatense de Fútbol suspendió la fecha programada para el sábado.
Si bien había sido programada la fecha siete del Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) la persistencia de la lluvia durante la mañana y el mediodía del viernes, sumado a toda el agua caída durante la semana obligaron a una nueva suspensión.
Cada temporada, está dentro de los parámetros que algunas fechas puedan suspenderse, pero luego de tres días con lluvia consecutiva, uno de sol y el regreso de las precipitaciones durante el viernes; era imposible tener campos de juego en condiciones medianamente buenas para que se desarrolle la acción.
Todo el cronograma de encuentros que estaba pautado para este sábado, con la idea de cuidar las canchas para el resto del año, se trasladará al próximo fin de semana esperando que esta vez el clima acompañe un poco.
Cabe recordar que cada zona de la competencia tiene un líder y que había algunos partidos muy interesantes en la grilla establecida como el duelo entre Independiente y River; ambos protagonistas en su grupo. Los partidos son los siguientes:
San Lorenzo vs. Deportivo Norte
Quilmes vs. Alvarado
General Mitre vs. Banfield
El Cañón vs. Talleres
River vs. Independiente
Racing vs. Colegiales
Atlético Mar del Plata vs. Chapadmalal
Kimberley vs. Boca
Almagro Florida vs. San José
Argentinos del Sud vs. Cadetes
General Urquiza vs. Nación
San Isidro vs. Once Unidos
Círculo Deportivo vs. Al Ver Verás
Libre: Libertad.
