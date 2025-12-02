Peñarol se consagró campeón del Torneo Provincial de Mayores Femenino al vencer en la final a 9 de Julio de Bahía Blanca por 53 a 46, en un Estadio Domingo Robles que lució colmado y acompañó al equipo durante toda la jornada decisiva.



El conjunto marplatense tuvo como figura excluyente a su capitana Celeste Selent, determinante en ambos costados de la cancha con 16 puntos y 13 rebotes.



Peñarol había llegado a la definición tras vencer 80 a 32 a San Martín de Junín y de este modo ganó de manera invicta el Súper 4 disputado en Mar del Plata.



Así completó el Provincial con una temporada sobresaliente: siete triunfos y solo una derrota, ratificando su crecimiento y el gran presente del básquet femenino del club.

