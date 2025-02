Otra vez el ascenso dio muestras de lo mal que se encuentra el fútbol argentino. Costa Brava de General Pico volvió a ser protagonista y beneficiado, como se había denunciado anteriormente en el cruce con Ferro de Olavarría.

Esta vez fue directamente en la final por el ascenso al Federal “A” donde se enfrentó con la CAI de Comodoro Rivadavia y todo terminó en un gran escándalo. El partido lo iba ganando el conjunto pampeano con un gol de cabeza de Fredes a los 36 minutos que, para los sureños tenía una falta deliberada previamente y ya se empezó a encender la tarde.

La gota que colmó el vaso fue un penal muy dudoso que generó una reacción inmediata de todo el plantel comodorense donde se terminó de desmadrar el juego. No se pudo volver a jugar, mientras el árbitro Marcos Santos repartía tarjetas por todos lados.

Finalmente, en medio de los tumultos que se daban en distintos puntos de la cancha, hubo 6 expulsados y el árbitro decidió dar por suspendido el partido teniendo en cuenta que la CAI ya no tenía la cantidad mínima de jugadores para seguir en el campo. Mientras los reclamos al árbitro seguían, del otro lado el plantel de Costa Brava celebraba el ascenso. Fútbol argentino en estado puro.

José Vivanco, integrante del plantel de la CAI y ex jugador de Alvarado, declaró luego del partido que sienten “impotencia, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Sabemos el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá y nos sacan la ilusión de las manos. Antes del partido ya sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero no imaginábamos que iba a ser de esta manera”.

Luego agregó: “El árbitro no nos respondía, se reía en nuestra cara. Cuando se armó el tumulto, incluso llegó a pegarle a uno de nuestros jugadores“.

Otra vez el escándalo como parte del fútbol de ascenso y esto ha derivado incluso en una presentación formal de la Liga de Comodoro Rivadavia indicando: “Rechazamos enérgicamente la manera en la que quedó empañada la final del Torneo Regional por el ascenso al Federal A, en la que creemos que la Comisión de Actividades Infantiles fue severamente perjudicada”.

El comunicado indica también: "Lamentamos que el esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes quede trunco debido a un pésimo arbitraje que fue determinante para que el partido terminara de manera abrupta en perjuicio del equipo nucleado en nuestra Liga”.

Difícilmente el destino del partido pueda ser cambiado, por eso todas las protestas sólo quedarán en eso. Costa Brava jugará el próximo Federal A y todos los cuestionamientos que se han acumulado durante el torneo, caerán en saco roto.