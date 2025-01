Tras un año y casi 7 meses de su crimen, Mar del Plata rememora este jueves en su cumpleaños número 18 a Iara Nardelli, la adolescente que desapareció el 30 de junio de 2023 y que días más tarde apareció muerta en un descampado.

Si bien hasta el momento el caso es una incógnita, parte de sus restos y pertenencias fueron hallados en un campo ubicado en el barrio Virgen de Luján. En el lugar, un vecino encontró un cráneo, cuero cabelludo, una pierna y una tibia. Las mismas estuvieron al menos cuatro días reposadas en dicho lugar hasta el 10 de julio, cuando fueron descubiertas.

En un principio se manejó la hipótesis del suicidio pero rápidamente esta teoría se transformó en un “desmembramiento producido por perros”, ante la brutalidad en la que se encontraron sus restos. Sin embargo, los detalles de sus prendas evidenciaron cortes con elementos punzantes pero pese a esto, la causa fue archivada el 26 de diciembre de 2024 por “falta de pruebas de la acción de un tercero”.

En ese sentido, la madre de la víctima, Mariela Quintanilla dialogó con El Marplatense y expresó como se encuentra la investigación actualmente: "Iara era una nena muy dulce, tierna. Hace unos días encontré entre sus cosas de la escuela una autobiografía del 2019 en donde escribió que entre sus planes a futuro , deseaba estudiar una carrera como la que yo cursaba en ese momento, profesorado de historia. También puso que quería vivir en una casa grande con muchos gatos y perros porque amaba a los animales y a cada uno que lo veía abandonado lo quería rescatar. A veces traía algunos a casa a escondidas para que los cuidáramos", mencionó.

"Tenía proyección de vida. Las versiones de que ella se suicidó, son mentira. Yo la vi nueve días antes de que desaparezca y no era una nena que no quería vivir sino todo lo contrario. Esa tarde que ella me visitó, tomamos un té juntas, yo estaba cosiendo porque confecciono ropa y me decía que tenía ganas de ese verano trabajar de peluquera con toallas y batas hechas por mi", dijo.

"Cuando cumplió 14 años, tenía la costumbre de prepararse un jugo exprimido, se sentaba en el sillón y miraba una serie de casos y crímenes sin resolver porque había desarrollado un gusto por esas cosas y quería estudiar criminalística".

"Ese 10 de julio cuando la encontraron, yo estaba en estado de shock, no entendía lo que pasaba pero si hubo algo que supe todo el tiempo y es que ella no se suicidó y sigo muy segura de eso", comentó Quintanilla.

Y adhirió: "Tengo días en donde no me quiero levantar de la cama pero lo tengo que hacer igual para salir a golpear puertas porque el 26 de diciembre del 2024 me archivaron por segunda vez la causa. Me dijeron que no hay pruebas suficientes para evidenciar la intervención de un tercero. Así que en febrero voy a viajar a Buenos Aires porque hay un abogado interesado en representarme. Estoy manteniendo diálogo con una familia de Cañuelas que pasó algo similar a lo de mi hija, en donde su chiquita apareció descuartizada y le fijaron hipótesis de suicidio. Ese abogado por suerte está muy interesado en representarme así que iré por ese camino".

"Reconocí a mi hija mediante una fotos de la autopsia y lo único que me lo permitió fue su dentadura porque ella se chupó los dedos desde bebé hasta los 14 años. Y por eso, ella tenía la mandíbula marcada de cierta forma, sobresalida un poco. Así fue como, mediante las imágenes, que se trataba de ella. Es imposible que ella haya quedado en ese estado por producto de perros, no existen tales, es mentira", sentenció su madre.

"El 1 de febrero voy a retomar esto con todo porque leí el expediente y hay muchas cosas que no cierran, hay bastante para investigar que no se trató así que en donde me reúna con este abogado y empiece a representarme, vamos a arrancar fuertes otra vez", concluyó.