Otro caso de agresión contra agentes municipales, esta vez en La Perla
El procedimiento se inició tras denuncias vecinales por robos reiterados en la zona del colegio Peralta Ramos. Intervino la Patrulla Municipal y la Policía, que trasladó a los demorados a la Comisaría Primera.
Dos hombres fueron aprehendidos en el barrio La Perla, luego de agredir a personal de la Patrulla Municipal durante un operativo preventivo llevado adelante por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Seguridad.
El procedimiento se inició en el marco de recorridas preventivas tras denuncias de vecinos que alertaban sobre reiterados hechos delictivos en las inmediaciones del colegio Peralta Ramos, en Maipú al 3200.
Al arribar al lugar, los agentes detectaron a dos individuos que se encontraban lavando vehículos en la vía pública. Al intentar identificarlos y labrar las actas correspondientes, ambos adoptaron una actitud hostil, arrojando golpes de puño e insultos contra el personal municipal.
Ante esta situación, intervino personal policial, que logró reducir a los agresores y colocarles las esposas reglamentarias. Posteriormente, un móvil policial trasladó a los demorados a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión