La provincia de Buenos Aires sigue sumando casos de inseguridad con víctimas fatales. A la seguidilla de homicidios en ocasión de robo registrados al comienzo de este 2025, se le suma ahora un nuevo crimen ocurrido en la localidad de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, donde en las últimas horas un joven de 21 años fue asesinado por dos motochorros que intentaron robarle.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Buenos Aires y Labardén, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Sucedió cuando la víctima —identificada como Lucas Díaz— iba camino a una parada de colectivo ubicada a pocos metros.

Díaz se encontraba acompañado de su novia, Abril, quien fue testigo de toda la secuencia. De acuerdo a su relato a los policías que llegaron luego al lugar, ambos fueron interceptados por una dupla de ladrones que los amenazó con un arma de fuego para que le entregaran sus pertenencias.

El joven de 21 años intentó resistirse. Y ante esta reacción, uno de los delincuentes disparó contra él y le efectuó un tiro que impactó en la zona de su abdomen. Luego escaparon. El momento quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona, en donde se ve a la víctima desplomarse a mitad de la calle tras el impacto de bala.

Tras el ataque, Díaz fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde ingresó directamente al quirófano debido a la gravedad de la herida que había sufrido. No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció como consecuencia de la lesión sufrida, según confirmaron fuentes oficiales.

En el caso tomó intervención la UFI N°22 de Malvinas Argentinas. En el marco de la investigación se ordenaron una serie de medidas para identificar a los involucrados en el hecho. Al mismo tiempo, el Grupo Táctico Operativo (GTO) entrevistó a posibles testigos que puedan aportar información clave para esclarecer en qué circunstancias ocurrió el crimen, al mismo tiempo que recopilaron las grabaciones que captaron la secuencia.

La pareja de la víctima, testigo clave del ataque

Abril, quien presenció el ataque a su novio, describió ante los agentes de la comisaría 4.ª de Tortuguitas cómo los dos motochorros los abordaron a ambos en la vía pública e intentaron robarles. Según sus dichos, la resistencia de su pareja habría desencadenado la violenta reacción de los delincuentes, quienes huyeron del lugar tras disparar.

Su testimonio, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad que se están analizando, podría ser fundamental para identificar a los agresores. Además, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) se encuentra colaborando en las tareas de investigación.

Un numeroso grupo de vecinos de la zona se reunió cerca de la medianoche para reclamar justicia y exigir mayor seguridad. Lo hicieron a unos pocos metros de donde asesinaron al joven, con carteles que rezaban “Justicia x Lucas” y al son de un cántico pidiendo seguridad.

“Estos delincuentes, mal paridos, se apoderan de las calles de Tortuguitas. Los vecinos no damos a vasto. Todos los días son robos, asaltos, entraderas… No podemos más”, sostuvo una de las vecinas. A su vez, contó las respuestas que reciben de parte de las autoridades cuando realizan las denuncias.

“Hemos hecho varias reuniones con la gente del municipio, con el comisario, el jefe de calle, pero no nos pueden dar expectativa de nada. Les hemos marcado las casas de los delincuentes donde tienen las cosas que han robado, y dicen que no pueden hacer nada si no les llega la orden de allanamiento”.

“Entre vecinos nos cuidamos, alarmas, rejas, perros, grupos de WhatsApp y siempre lo mismo; el comisario le echa la culpa al Comando (Policial) y nunca responden”, añadió otra mujer que protestaba rodeada de personas de diferentes edades, entre niños y jóvenes. “Tienen 20 patrulleros para recorrer todo Malvinas Argentinas”, acusó.

Un hombre manifestó su enojo denunciando el abandono por parte de las autoridades, quienes “solamente en épocas electorales nos vienen a prometer el oro y el moro y luego desaparecen”. “Ahora van a venir también a hacer reuniones porque somos propaganda para ellos”, fustigó recordando las elecciones legislativas que se llevarán a cabo durante este año. En este sentido, advirtió: “Si nosotros hacemos justicia que después no nos vengan a buscar”.

