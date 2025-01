Este martes, la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) le presentó al Ejecutivo local un nuevo pedido de aumento para el boleto de colectivo, pretendiendo así, incrementarlo de $1180 a $1484,50.

Esta petición pretende un 26% de aumento, lo cual generó reacciones negativas en usuarios marplatenses ya que la inflación de los últimos tres meses según el INDEC, fue del 7,8%.

Durante el 2024, el sector obtuvo tres incrementos en el valor del boleto, en marzo aumentó un 152% pasando de $297,32 a $750. Sin embargo en julio, la población marplatense se encontró con la sorpresa de un 25% más, creciendo así a $940. El último fue elevado a mediados de octubre y aplicado el 30 de dicho mes, con un 25,5%, creciendo así a $1180, el precio actual del pasaje de colectivo. En total, el transporte público de la ciudad, obtuvo un 210,3% durante el año, en contraposición a la inflación que fue del 117,8% a nivel país.

"Las frecuencias son cada vez más lentas, hay que esperar bastante el colectivo. Este aumento me parece mucho para el servicio que dan. Si uno se tiene que tomar varios para ir a trabajar, se precisa muchísimo dinero. Los sueldos no aumentan, todo cuesta un montón. Si la inflación no llegó a los 8 puntos en los últimos tres meses, ellos no pueden pedir un 26%, es una locura", indicó uno de los usuarios.

Puede interesarte

"No estoy de acuerdo con el incremento que pidieron porque el servicio que dan es malo. Es carísimo comparado con Buenos Aires. Yo entiendo que no se recuperó el poder adquisitivo tras la fuerte inflación que hubo hace unos meses, pero ahora es un cuento porque los sueldos no crecieron por lo tanto nadie puede pagar lo que piden. Yo me tomo entre 2 y 4 micros por día y podría pagar hasta $6000. Estoy de acuerdo con que cada persona tiene que ganar más pero no todos tenemos esa suerte y es incoherente", expresó otra persona que esperaba para abordar.

Asimismo, una mujer que se encontraba en la parada, afirmó: "Lo que están pretendiendo con el valor del boleto es vergonzoso. El servicio es deficiente, los micros están en muy malas condiciones, sucios siempre, todos vamos amontonados y a mi el sueldo no me subió y mucho menos en el porcentaje que ellos quieren incrementar".

"Aparte tardan un montón en pasar. Los sueldos no aumentaron, no se por que pretenden ese porcentaje. Es excesivo no solo por estar por encima de la inflación sino porque ni siquiera razonan que los salarios no se incrementaron. Peor bueno, siempre les aceptan incrementos, así que no me sorprendería que pase", concluyó.